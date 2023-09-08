Бережанські поліцейські розшукали зловмисника, який викрав з будинку 30 тисяч гривень

До співробітників Бережанського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки Підгаєцької громади про те, що невідома особа викрала гроші з її будинку.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що до помешкання пенсіонерки невідомий проник, пошкодивши дерев’яне вікно. Звідти викрав заощадження жінки – 30 тисяч гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили, що до крадіжки причетний 17-річний односельчанин потерпілої.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка). Триває досудове розслідування.

Поліцейські також перевіряють причетність фігуранта до інших злочинів на території обслуговування.