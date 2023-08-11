Поліцейські стежать за дотриманням вимог чинного законодавства водіями під час комендантської години

Особлива увага щодо водіїв, котрі здійснюють пасажирські перевезення.

Згідно рішення ради оборони Тернополя та розпорядження керівництва ГУНП в Тернопільській області, в обласному центрі під час дії комендантської години працюють мобільні групи з числа співробітників патрульної поліції, Головного та районного управлінь поліції а також структурних підрозділів. Завдання поліцейських – профілактика аварійності, виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотичних речовин та підакцизної продукції а також контроль за дотриманням комендантської години.

За систематичні порушення поліцейські вже склали адміністративні протоколи на власників двох фірм, що займаються перевезенням пасажирів. Підстава – порушення порядку провадження господарської діяльності (стаття 164 КУпАП). Водії фірм надавали послуги з перевезення у час дії комендантської години, не маючи для цього відповідних дозвільних документів. Адмінпротоколи скеровані до суду.

Поліцейські нагадують, що під час комендантської години, яка діє з 00.00 до 05.00 заборонено пересуватися вулицями, якщо це не пов’язано з виконанням службових або надзвичайних обов’язків. Підтвердженням наявності таких обовʼязків є відповідна перепустка, яка дає право на вільне пересування.