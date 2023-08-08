«Є Допомога від шахраїв»: поліцейські рекомендують, як не стати жертвою зловмисників

Правоохоронці продовжують попереджати громадян про «пастки» шахраїв. Пройдисвіти орудують під виглядом представників різних міжнародних і благодійних фондів, пропонуючи фінансову підтримку під час війни.

Саме в одну із таких афер потрапив 58-річний тернополянин. Заявник у соціальній мережі натрапив на рекламне оголошення щодо отримання «допомоги» у розмірі понад 6 тисяч гривень. У результаті втратив всі свої чималі заощадження.

Перейшовши за посиланням, чоловік вибрав відповідний банк, через який можна отримати кошти. Він увів свої дані, мобільний телефон та реквізити від карткового рахунку. Шахраям вдалося отримати доступ до мобільного банкінгу потерпілого та викрасти гроші з трьох карток. Тернополянин втратив понад 200 000 гривень з зарплатної та кредитних карток. За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Для того щоб не втрапити у пастки шахраїв поліція застерігає:

- ніколи не переходьте за такими посиланнями, бо втратите свої гроші;

- не вказуйте власні персональні дані на неперевірених сайтах;

-нікому не повідомляйте термін дії банківської карти та CVV-код;

-перевіряйте гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній;

-у жодному разі не повідомляйте даних щодо ваших банківських карт та рахунків стороннім людям.

Будьте уважними та не дайте шахраям себе ошукати.