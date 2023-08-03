У таборах області тривають оздоровчі зміни, а про безпечну поведінку юним відпочивальникам нагадують поліцейські

Працівники ювенальної превенції та поліції охорони Тернопільщини відвідали літній оздоровчий дитячий табір «Збруч» на Борщівщині, де відпочивають діти переселенців та учасників бойових дій. Вони наголосили школярам про правила безпечного і корисного відпочинку.

Особливу увагу під час розмови поліцейські приділили безпеці біля водойм, на природі, правильному поводженню в побуті з електричними та газовими приладами. Пояснили поліцейські юним відпочивальникам як орієнтуватися та діяти у складних та надзвичайних ситуаціях, до кого звертатися за допомогою. Про особливості своєї роботи розповіли учням і працівники поліції охорони. Діти дізналися як працюють «тривожні кнопки», як можна швидко відшукати дитину за допомогою GPS-трекерів.

Аби захід минув цікаво, відпочивальникам влаштували змагання та вікторини з подарунками та сувенірами. У ігровій формі гості в погонах нагадували про правила дорожнього руху, мінну безпеку, дружню поведінку між однолітками. Усі охочі також приміряли поліцейське спорядження, а ще з цікавістю розпитували працівників поліції про зброю та техніку, яку використувують в роботі поліцейські.

На завершення зустрічі поліцейські побажали усім гарного відпочинку та здоровими і натхненними повертатись до навчання. А ще – обов’язково пам’ятати про безпеку.