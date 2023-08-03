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У таборах області тривають оздоровчі зміни, а про безпечну поведінку юним відпочивальникам нагадують поліцейські

Категорія: Події
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Працівники ювенальної превенції та поліції охорони Тернопільщини відвідали літній оздоровчий дитячий табір «Збруч» на Борщівщині, де відпочивають діти переселенців та учасників бойових дій. Вони наголосили школярам про правила безпечного і корисного відпочинку.

Особливу увагу під час розмови поліцейські приділили безпеці біля водойм, на природі, правильному поводженню в побуті з електричними та газовими приладами. Пояснили поліцейські юним відпочивальникам як орієнтуватися та діяти у складних та надзвичайних ситуаціях, до кого  звертатися за допомогою. Про особливості своєї роботи розповіли учням і працівники поліції охорони. Діти дізналися як працюють «тривожні кнопки», як можна швидко відшукати дитину за допомогою GPS-трекерів.

Аби захід минув цікаво, відпочивальникам влаштували змагання та вікторини з подарунками та сувенірами. У ігровій формі гості в погонах нагадували про правила дорожнього руху, мінну безпеку, дружню поведінку між однолітками. Усі охочі також приміряли поліцейське спорядження, а ще з цікавістю розпитували працівників поліції про зброю та техніку, яку використувують в роботі поліцейські.

На завершення зустрічі поліцейські побажали усім гарного відпочинку та здоровими і натхненними повертатись до навчання. А ще –  обов’язково пам’ятати про безпеку.

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