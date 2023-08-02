Поліція охорони Тернопільщини здійснює пожежний нагляд за понад 440 об’єктами

Це не тільки помешкання громадян, а й офіси, складські й торгові приміщення, помислові об’єкти тощо. Всі вони під’єднані до пульта централізованого спостереження, тож на кожне спрацювання сигналізації негайно реагують поліцейські охорони. Таким чином вдається запобігти займанню чи поширенню вогню, а також отруєнню чадним газом.

– Детальніше про пожежну безпеку ми інформуватимемо громадян у межах нового етапу проєкту поліції охорони «Створюємо простір вашої безпеки», що буде тривати в Україні від 1 по 31 серпня, – розповідає заступник начальника Управління поліції охорони в Тернопільській області Олексій Дзюра. – Не всі знають, що поліція охорони надає послуги із встановлення і обслуговування систем пожежної сигналізації в помешканнях громадян та на об’єктах різного призначення, а також здійснює пожежний нагляд.

Оперативність поліцейських охорони настільки висока, що зазвичай пожежу вдається локалізувати на етапі загоряння. Коли на об’єкті спрацьовують датчики температури чи диму – на сигнал приїжджає наряд реагування і діє відповідно до ситуації. Таким чином ми зберігаємо і майно громадян, і ресурси рятувальників.

Захистіть і ви своє майно за допомогою пожежної сигналізації і поліції охорони. Консультації та замовлення послуг – за номером 9899. Цілодобово і безкоштовно з мобільного.

Управління поліції охорони в Тернопільській області