Мешканець Тернопільщини придбав авто у шахрая

У шахрайську пасту потрапив житель Тернопільського району. Оголошення про продаж автівки він знайшов в соцмережі.

Продавець цінив за машину дешево, тому покупець одразу погодився на пропозицію оплатити завдаток на пальне та дочекатися, коли власник прижене автівку до Тернополя.

Транспорт не знайшов нового господаря, а аферист за декілька хвилин телефонної розмови заробив три тисячі гривень. Потерпілий звернувся з заявою про шахрайство в поліцію. Слідчі встановлюють усі обставини злочину.

Правоохоронці вкотре наголошують не поспішати переводити кошти за товар чи будь-які послуги на невідомі рахунки. Якщо продавці починають вимагати повну передоплату додаткові оплати, з великою ймовірністю це – шахраї. Намагайте дізнатися якнайбільше інформації про продавця, а дороговартісний товар краще оглядати перед придбанням.

Не довіряйте власні кошти невідомим!