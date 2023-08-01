Правоохоронці Тернопільщини викрили посадовця, який привласнив кошти, виділені на будівництво казарми

Службове підроблення та розтрату інкримінують слідчі посадовцю. Чоловік, зловживаючи своїм службовим становищем та керуючи квартирно-експлуатаційним управлінням, привласнював державні кошти.

Протизаконну діяльність виявили працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

У ході перевірок поліцейські встановили, що підозрюваний ще у 2018 році почав вносити неправдиві відомості в акти здавання-приймання виконаних робіт. Мова йшла про начебто виконані роботи з технічного нагляду на об’єкті “Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у м. Теребовля, Тернопільської області”.

Чоловік підписував акти виконаних робіт за те, чого не проводилося взагалі. Його незаконні дії підтвердили й ряд експертиз – будівельно-технічна, судово-економічна та судово-почеркознавча. Своїми діями уродженець Чернівецької області завдав збитків державі на понад 340 тисяч гривень.

Чоловікові уже оголосили підозру відповідно до двох статей кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366.

За протизаконні маніпуляції йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.