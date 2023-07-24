Правоохоронці Тернопільщини затримали торговців сурогатом

25 обшуків на території трьох областей провели оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області за силової підтримки бійців підрозділу “КОРД”. Усе проходило під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

За словами тимчасового виконувача обов’язків начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергія Зюбаненка, до злочинної групи входило три організатори та вісім помічників. Під час обшуків у “бізнесменів” вилучили понад 10 тисяч літрів етилового спирту, обладнання для розливу та фасування підакцизної продукції, мобільні термінали, автомобілі на яких перевозили продукцію. Виявили оперативники майже 2 мільйони гривень, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також вогнепальну зброю.

У ході проведення слідчо-оперативних дій працівники кримінальної поліції встановили, що незаконний бізнес організував житель Тернополя з двома товаришами. Вони створили фіктивний інтернет-ресурс через який реалізовували товар по всій Україні.

У спільники взяли вісьмох помічників з різних регіонів нашої держави. Кожен з них виконував свою роботу: одні займалися перевезенням товару та веденням “чорної” бухгалтерії, інші – збирали та знімали кошти.

За попередньою інформацією, продукт, який виготовляли зловмисники, за своїми хімічними показниками не відповідав жодним стандартам та загрожував життю та здоров’ю людей.

Слідчі оголосили про підозру організатору та одному зі співорганізаторів злочинної групи відповідно до частини 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри й іншим фігурантам злочинної групи. Триває слідство.