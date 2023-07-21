На Тернопільщині поліцейські вилучили з незаконного обігу 7 тисяч літрів алкоголю та понад 20 тисяч пачок сигарет

Вже майже два місяці поліцейські Тернопільщини проводять заходи, спрямовані на підвищення ефективності боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції та ліквідації незаконної торгівлі алкогольними, тютюновими виробами.

За підсумками відпрацювань з незаконного обігу вилучено 7 тисяч літрів алкоголю та понад 20 тисяч пачок сигарет. Приміром, нещодавно правоохоронці задокументували черговий факт незаконного зберігання підакцизних товарів трьома мешканцями Тернопільської області.

Правоохоронці одночасно провели 5 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. За результатами перевірок вилучили майже 150 літрів спиртової суміші, 280 блоків сигарет.

Підакцизні товари поліцейські направили на експертизу та встановлюють звідки фігуранти взяли продукцію та куди її збували.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу (виготовлення, зберігання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку) та ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Загалом з початку проведення заходів складено 250 адміністративних протоколів та розпочато 6 кримінальних проваджень за зберігання та незаконний збут підакцизних товарів.