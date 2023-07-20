Правоохоронці Тернопільщини спільно зі співробітниками СБУ викрили злочинну групу, яка реалізовувала зброю

Впродовж кількох місяців оперативники карного розшуку Тернопільщини та СБУ перевіряли інформацію про те, що житель Козівської громади разом зі своїми товаришами налагодив незаконний бізнес. Чоловіки реалізовували на території Тернополя та області вогнепальну зброю.

У ході проведення слідчо-оперативних дій працівники кримінальної поліції встановили, що підпільною зброєю військових зразків та набоями до них ще на початку року почав торгувати житель Тернопільщини разом з друзями із сусідніх областей.

Оперативники карного розшуку Тернопільщини задокументували факти продажу трьох автоматів Калашникова з набоями до них, короткоствольної зброї, а саме пістолетів Макарова та чехословацького виробництва “CZ-82″.

Жодних документів на зброю чоловіки не надавали, але цінили її в середньому в 1500 доларів США.

Клієнтів підшуковували через знайомих, а товар передавали при особистих зустрічах.

За словами тимчасового виконувача обов’язків начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергія Зюбаненка, під час реалізації чергової партії замовлень оперативники, спільно з працівниками слідчого управління, кримінального аналізу, СБУ, бійцями спецпідрозділу КОРД, Альфа та роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури затримали організатора бізнесу й одного із його спільників.

Провели правоохоронці одночасно 11 обшуків на Тернопільщині та у двох областях західного регіону.

Під час обшуків поліціянти вилучили тепловізор, пістолети, автомати, перероблену зброю, набої та модернізований кулемет Калашникова. Виявили силовики й готівку від продажу зброї.

Усе передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Встановлюють працівники кримінальної поліції канали надходження зброї та осіб, причетних до постачання заборонених предметів на територію регіону.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами двом учасникам злочинної групи уже оголосили про підозру. Доля інших “бізнесменів” незабаром також буде вирішена.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі до семи років. Триває слідство.