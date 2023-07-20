Охорона культурної спадщини – складова національної безпеки

Культурні цінності – це фундамент самобутності нації, спадщина, що не має ціни, тому їхнє збереження належить до складових національної безпеки.

Внаслідок російського вторгнення Україна втратила частину культурних цінностей. Тож тепер важливо не нехтувати охороною тих, що залишилася, а довірити їх збереження професіоналам – поліції охорони.

Поліція охорони

* встановлює сучасні системи сигналізації, контролю і управління доступом у закладах культури – бібліотеках, музеях, галереях, виставкових залах тощо з під’єднанням їх до пульта централізованого спостереження;

* здійснює супровід культурних цінностей під час їхнього перевезення із гарантією повної матеріальної відповідальності;

* охороняє публічні культурно-мистецькі заходи з наглядом за експонатами музеїв і виїзних виставок.

Коли йдеться про охорону цінностей, за справу береться спецпідрозділ поліції охорони «Титан».

Консультації та замовлення охоронних послуг – за номером 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області