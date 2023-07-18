На Кременеччині оперативники встановили особу викрадача велосипеда

Про крадіжку дорогого жіночого велосипеда на лінію “102″ повідомила жителька Кременця. Жінка заявила, що в ніч з 15 на 16 липня на її подвір’я проник невідомий і забрав двоколісник. Суму збитків оцінила в 10 тисяч гривень.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Працівники кримінальної поліції опитали сусідів, провели подворовий обхід та перевірили ломбарди. За кілька годин розшуківці встановили особу крадія. Як з’ясувалося, велосипед з подвір’я вивіз чоловік потерпілої.

У скоєному він зізнався і сказав, що з дружиною розійшовся, а грошей на прожиття не вистачало. Двоколісник чоловік продав за 2000 гривень сусідові.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із частиною 4 статті 185 ККУ. Триває слідство.