За матеріалами СБУ судитимуть тернополянина, який добровільно приєднався до терористичної організації «лнр»

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини тернополянина, який у складі терористичної групи «народна дружина лнр» брав участь у веденні бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України.

Слідчі тернопільського управління СБУ встановили, що у 2012 році 18-річний уродженець Тернополя разом із родичами переїхав у Луганськ. Через три роки, після захоплення міста бойовиками, він добровільно вступив до лав терористичної групи «народна дружина», яка разом із іншими незаконними воєнізованими формуваннями «лнр» чинила збройний супротив українським захисникам.

У складі терористичної групи зрадник вів бойові дії проти військовослужбовців ЗСУ, чергував на блокпостах, патрулював тимчасово окуповані території Луганської області та незаконно утримував у штабі «народної дружини» патріотичних жителів Донбасу. Крім того, він залякував фізичною розправою та завдавав побоїв працівникам окупованих підприємств, які брали участь у акціях громадянської непокори.

Служба безпеки завершила розслідування протиправної діяльності бойовика і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За порушення ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Обвинуваченого оголошено у розшук, оскільки він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

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