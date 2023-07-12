У Чорткові ув’язненому намагалися передати наркотики

Слідчих Чортківського районного відділу поліції викликали до місцевої установи виконання покарань. Працівники пенітенціарної служби виявили в одній із передач заборонені речовини.

У ході перевірки стало відомо, що одному з ув’язнених, який чекає на вирок відповідно до частини 4 статті 189 (вимагання) Кримінального кодексу, прийшла посилка.

Серед продуктів були заборонені речовини. Їх співробітники установи виявили під час видачі та огляду передач.

Невідомі сховали у пряниках п’ять поліетиленових пакетиків з білою речовиною, ймовірно, наркотичною, та відправили поштою.

Що саме намагалися передати ув’язненому наразі невідомо. Слідчі усе вилучили та відправили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Триває слідство.