У червні тернопільські поліцейські склали понад 250 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в області, у червні на дорогах Тернопільщини трапилося 187 дорожньо-транспортних пригод. З них 31 – з потерпілими, в яких 4 людей загинули та 40 отримали травми. Зареєстровано 15 аварій, вчинених водіями, які сіли за кермо напідпитку. У результаті цих автопригод 2 людей зазнали травм.
Серед причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та недотримання безпечної дистанції.
Також поліцейські виявили на дорогах області 254 нетверезих водіїв. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За керування автомобілем в стані сп’яніння передбачено 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керування на 1 рік.
Поліцейські звертаються до усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути пильними та взаємовічливими на дорогах.