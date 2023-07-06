У червні тернопільські поліцейські склали понад 250 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в області, у червні на дорогах Тернопільщини трапилося 187 дорожньо-транспортних пригод. З них 31 – з потерпілими, в яких 4 людей загинули та 40 отримали травми. Зареєстровано 15 аварій, вчинених водіями, які сіли за кермо напідпитку. У результаті цих автопригод 2 людей зазнали травм.