Збаразькі поліцейські затримали місцевого жителя під час збуту гранати та боєприпасів

У ході оперативних заходів співробітники сектору карного розшуку відділення поліції №4 міста Збаража отримали інформацію про те, що 28-річний місцевий житель має намір збути гранату та боєприпаси, які зберігає незаконно. За кримінальний товар молодий чоловік, до слова, раніше судимий за майнові злочини, просив 2 500 гривень.

Під час продажу поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. У нього вилучили предмет, схожий на гранату, та запал до неї, а також майже сотню набоїв до стрілецької зброї. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.