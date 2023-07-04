За три правопорушення постане перед судом житель Козівської територіальної громади

Вчинення насильства в сім’ї та керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння – за це згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення відповідатиме житель Козівської територіальної громади.

За словами родичів, чоловік зловживає алкогольними напоями й періодично влаштовує сімейні конфлікти. У неділю, 2 липня, працівники

сектору превентивної діяльності виїжджали на один з таких викликів. Щодо порушника склали адміністративний протокол відповідно до статті 173-2 КУпАП.

Наступного дня на лінію “102″ надійшло ще одне повідомлення. Жінка сказала, що її чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. На це одразу відреагували відповідні служби і встановили місцеперебування кермувальника.

Водієві запропонували пройти тест на стан алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор драгер показав, що в крові чоловіка 2,16 проміле алкоголю.

За це 49-річний житель Бережанського району відповідатиме у суді згідно зі статтею 130 КУпАП. Проте й це не спинило порушника і він почав чинити опір правоохоронцям. Як результат – отримав ще один адмінпротокол за непокору законній вимозі поліцейського (ст. 185 КУпАП). Тривають перевірки.