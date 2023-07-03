Житель Тернопільського району пропонував поліцейським 10 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності

Водій-порушник хотів уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції Збаразького відділення поліції зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. За кермом транспортного засобу перебував житель Великобірківської громади, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Аби уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортом напідпитку, чоловік запропонував поліцейським 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. Факт корупційного правопорушення задокументувала слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події інспектори.

За пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, передбачено покарання – від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Також поліцейські склали на водія протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.