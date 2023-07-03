Житель Чортківського району відповідатиме за незаконне зберігання наркотиків та боєприпасів

Підозру відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, оголосили слідчі місцевому жителю.

У чоловіка під час санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, оперативники Чортківського районного відділу поліції виявили набої.

Підозрюваний – фігурант кримінального провадження щодо незаконного обігу наркотиків.

У його помешканні поліціянти виявили кілька пакетиків розфасованого амфетаміну та заборонені предмети. Наркотики, каже чоловік, зберігав для власного вживання, а набої знайшов.

Вилучене правоохоронці направили на експертизу. Триває слідство.