Послушник УПЦ (МП), який вихваляв рашистів, проведе 5 років за ґратами

На основі доказової бази, яку зібрали працівники Служби безпеки, засуджено послушника Почаївської Успенської лаври, що виправдовував збройну агресію рф проти України.

До початку повномасштабного вторгнення рф він працював на господарському дворі релігійної установи і приховував свої прокремлівські погляди.

Втім, після 24 лютого 2022 року фігурант почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених соцмережах «Одноклассники» та «Вконтакте».

Там зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і дискредитував українських захисників.

Під час обшуку у келії послушника виявлено мобільні телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

▪️ ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги строком 15 років.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області