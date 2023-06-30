Особу, яка викрала велосипеди, розшукали оперативники Тернополя

Крадіжку двох дорогих велосипедів інкримінують слідчі Тернопільського районного управління поліції місцевому жителю. Чоловік намагався заробити на чужому майні.

9 червня до поліції звернувся тернополянин. Чоловік повідомив, що у нього вночі викрали два велосипеди. Засоби пересування потерпілий зберігав на першому поверсі багатоповерхового будинку. Суму збитків оцінив в 36000 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції за кілька днів встановили особу підозрюваного. Це – раніше судимий за майнові злочини 41-річний сусід потерпілого.

Чоловік вирішив заробити на велосипедах, а тому вивіз їх і вже домовлявся зі знайомими про реалізацію товару. Проте продати викрадене не встиг. Велосипеди вилучили поліціянти.

Тернополянину уже оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 185 ККУ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перевіряють слідчі дану особу і на причетність до інших правопорушень. Триває слідство.