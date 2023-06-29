Слідчі оголосили підозру жителю Тернопільського району за вчинення крадіжки

Зловмисник викрав з банківської карти тернополянина майже 3 000 гривень. Чужими грошима розрахувався у ресторані та торгових закладах.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся тернополянин та пояснив, що невідома особа заволоділа його банківською картою та викрала з неї гроші.

Встановлюючи обставини злочину, поліцейські з’ясували, що, найімовірніше гаманець, у якому було трохи готівки та банківська карта, потерпілий загубив, коли повертався з нічної зміни додому. Згуби одразу не помітив, а лиходій, яким виявися 54-річний житель одного з сіл Тернопільського району, скористався цим. Зловмисник одразу ж став розраховуватися чужою картою. Спочатку замовив випивку в ресторані, відтак пішов здійснювати покупки у магазинах. Загалом викрав майже 3 000 гривень.

Зловмисникові оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 1 статті 357 ККУ – привласнення документів. Триває досудове розслідування.