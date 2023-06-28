Працівники СБУ повідомили про підозру колаборантці, яка впроваджувала стандарти освіти рф на Луганщині

Служба безпеки України продовжує викривати колаборантів, які допомагають окупантам запроваджувати російські «стандарти освіти» на тимчасово захоплених територіях України.

Слідчі Тернопільського управління СБУ повідомили про підозру черговій зрадниці, яка на посаді «директора школи» впроваджувала російську освіту на окупованій Луганщині.

Колаборанткою виявилася 50-річна жителька Старобільського району. Ще до повномасштабного військового вторгнення росіян жінка працювала на посаді директора Мусіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

Після захоплення села загарбниками вона добровільно приєдналася до органів окупаційної влади так званої «адміністрації Міловського району луганської народної республіки», яка повторно призначила її директором навчального закладу, на той час вже перейменованого на російський манір у «государственное общеобразовательное учреждение луганской народной республики «Мусиевский учебно-воспитательный комплекс».

Прислуговуючи окупантам, зрадниця активно впроваджувала у навчальному закладі стандарти освіти держави-агресора. Для цього вона зобов’язала підлеглих вести навчання і виховання дітей російською мовою, а також запровадила обов’язкове викладання нових навчальних предметів: «русский язык», «разговоры о важном», «литературное чтение» тощо.

Слідчі спецслужби повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність.

За пропаганду та впровадження російських стандартів у закладі освіти їй загрожує покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Розслідування протиправної діяльності зрадниці проводиться Управлінням СБУ в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області