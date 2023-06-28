Понад 59 тисяч втратила тернополянка, заробляючи онлайн

Жінка, шукаючи додатковий підробіток в мережі інтернет, натрапила на шахраїв. Зрозуміла про це лише через кілька днів, втративши солідну суму грошей.

За словами потерпілої, у соцмережах вона знайшла оголошення про заробіток у вільний час. “Роботодавці” шукали працівників, які б виконували не складні поставлені завдання. Єдина умова – доступ до інтернету та наявність будь-яких гаджетів.

Тернополянку зацікавила ця робота і вона зайшла спершу на сайт “wmtd.vip”, а далі її перекинуло в “Telegram”-канал. Їй відписав менеджер і розповів, що основне завдання – це викуп товарів у інтернеті. Якщо для завершення покупки не вистачає грошей – докладати свої. Менеджер запевнив, що усі кошти повертатимуться з виплатами.

За чотири робочих дні тернополянка заробила 900 гривень, але на викуп товарів витратила понад 59 тисяч гривень.

Зрозумівши, що гроші їй не повернуть, вона звернулася за допомогою до поліції. Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ. Триває слідство.