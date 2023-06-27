У жителя Тернопільщини з карток зникло майже 65 тисяч гривень

Понад шістдесят тисяч за ніч щезло з карток жителя Шумської територіальної громади. Невідомі зняли усі кошти з кредитної та зарплатної картки потерпілого.

Чоловік звернувся за допомогою до поліції. Спілкуючись зі слідчими він розповів, що ще минулого тижня на його номер неодноразово телефонували невідомі. Проте він на дзвінки не відповідав.

Черговий дзвінок від невідомих надійшов у ніч з 25 на 26 червня. Робот запропонував чоловікові підтвердити чи відмінити фінансову операцію. Чоловік дав відмову і ліг спати, а вранці зауважив, що його мобільний банківський додаток заблокований. За деякий час житель області з’ясував, що з його обох карток зникло майже 65 тисяч гривень.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно з частиною 3 статті 190 ККУ. Поліціянти перевіряють, яким чином невідомі отримали доступ до банківських карток. Триває слідство.