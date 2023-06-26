Працівники СБУ повідомили про підозру у державній зраді та колабораціонізмі бойовику терористичної організації «днр»

Служба безпеки України ідентифікувала чергового бойовика, який воює на боці загарбників на Херсонщині.

Слідчими Тернопільського управління СБУ встановлено, що 24-річний житель тимчасово окупованого Донецька у квітні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного збройного воєнізованого формування «113 стрілецького полку мобілізаційного резерву днр».

Зрадник обрав собі позивний «Фенікс» та приєднався до бойовиків, які у складі підрозділів російських окупаційних військ встановлювали і підтримували окупаційний режим на захоплених ворогом територіях Херсонщини.

Він особисто погрожував місцевим жителям застосуванням вогнепальної зброї та вів бойові дії проти військовослужбовців Збройних Сил України.

Крім того, колаборант облаштовував бойові позиції та чергував на блок-постах ворога поблизу тимчасово окупованих сіл Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка та інших населених пунктів Херсонщини.

Наразі бойовик переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки продовжує комплексні заходи з викриття і документування злочинів, вчинених окупаційними військами рф та їхніми пособниками – учасниками терористичних організацій і незаконних збройних формувань проросійських найманців, аби жоден загарбник не уник відповідальності за свої злодіяння.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області