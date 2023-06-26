24-річному жителю Чортківщини загрожує до восьми років позбавлення волі за вчинення крадіжок

Наприкінці травня та початку червня було задокументовано крадіжки з двох торгових яток та перукарні в обласному центрі. Потерпілі зазнали чималих фінансових втрат. Приміром, з приміщення салону краси було викрадено майже 40 тисяч гривень, з торгової ятки, розташованої в парку «Сопільче», зловмисник поцупив велосипед та готівку – загалом на суму 11 тисяч гривень, ще з одного торгового закладу зникли товари на майже 10 тисяч гривень.