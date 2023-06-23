На Тернопільщині за дві доби під час обрізки дерев загинули 2 жителі області

Два нещасних випадки за дві доби зареєстрували поліціянти Тернопільщини. Потерпілі обрізали дерева і не дотримувалися правил власної безпеки.

21 червня близько 16:00 надійшло повідомлення від жителя Монастириська про те, що у лісі виявив непритомне тіло чоловіка. На місце пригоди виїжджала бригада екстреної медичної допомоги та поліція. Проте врятувати життя потерпілого не вдалося. Він від отриманих травм помер. За попередніми даними, 50-річний чоловік самостійно намагався зрізати дерево, а воно в якийсь момент впало та травмувало потерпілого.

Про ще один летальний випадок 22 червня повідомив лікар екстреної медичної допомоги. У Тернополі пенсіонер заліз на дерево, аби обрізати гілки, та впав. Травми виявилися несумісними із життям і він помер ще до приїзду медиків.

Два факти слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

Вирубка аварійних дерев – це підвищення травматизму при виконанні цих робіт. Роботи зі спилювання дерев мають свої ризики. Повністю їх ліквідувати не вийде, але зменшити можна, знаючи правила безпеки:

Знадобиться спеціальний одяг, надійне захисне взуття, спеціальні рукавички й будівельна каска.

Перед роботою з інструментами переконайтеся, що в них немає недоліків і вони не відключаться в невідповідний момент.

Деяке обладнання не призначене для тривалих робіт без перерви.

Через вітер траєкторія падіння стовбура може змінитися. Тому виконувати роботу варто при спокійних погодних умовах.

Переконайтеся, що нічого не перешкоджає просуванню навколо стовбура. Робочий простір має бути очищений, видаліть всю непотрібну рослинність. При вітрах зрубувати дерева заборонено.