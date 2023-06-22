Неповнолітній мотоцикліст травмував семирічного велосипедиста

Інформація від лікаря екстреної медичної допомоги надійшла на лінію “102″ 21 червня. Медик повідомила, що в селі Плотича травмувалися діти. Семирічного потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 17-річний водій мотоцикла Lifan Lf 150-2E допустив зіткнення з велосипедистом. Дитина раптово виїхала з другорядної дороги на головну.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди обох дітей з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Мотоцикліста після надання меддопомоги відпустили додому. Іншого хлопчика госпіталізували.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.