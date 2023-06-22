Без допомоги та грошей залишилася жителька області

Оголошення про отримання грошової допомоги у мобільному додатку “Telegram” побачила жителька Вишнівецької територіальної громади.

Сорокаоднорічна жінка повірила написаному, перейшла за вказаним посиланням та почала виконувати умови, зазначені в дописі.

В результаті – жінка ввела свій номер мобільного телефону, а далі зазначила банківські реквізити – паролі від електронного гаманця та банківського мобільного додатку.

Відправивши заповнену анкету вона почала чекати на допомогу. За деякий час жінка отримала смс-повідомлення в якому зазначалося, що з її банківської карти зняли 16 тисяч гривень.

Аби повернути втрачене, потерпіла звернулася до поліції.

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