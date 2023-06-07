За матеріалами СБУ судитимуть насельника Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини чергового представника УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів.

Слідством встановлено, що 48-річний насельник Свято-Успенської Почаївської лаври використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

У своїх дописах агітатор вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників.

Слідчі Тернопільського управління СБУ завершили розслідування протиправної діяльності зловмисника і направили до суду обвинувальний акт із доказами його вини.

За порушення ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) та ч.3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області