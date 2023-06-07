Поліцейські застерігають від шахраїв, які пропонують додатковий заробіток в інтернеті

Як з’ясувалося, потерпілий в одній з соцмереж знайшов оголошення про додатковий дохід. Перейшов за посиланням і у месенджері почав переписуватися з «роботодавцями».

Тернополянину запропонували пройти навчання перед працевлаштуванням, але за нього потрібно було заплатити. Потерпілий перекинув на рахунок незнайомців 3700 гривень. Після цього «роботодавці» видалили всю переписку з тернополянином та більше на зв’язок не виходили.