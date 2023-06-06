Працівниця викрала у роботодавця майже 12 тисяч гривень

Впродовж кількох місяців жінка обкрадала свого роботодавця. Потерпілий одразу не помітив, що з його сейфа зникають гроші, а коли виявив нестачу – звернувся до поліції.

Працівники карного розшуку встановили особу підозрюваної. Це – двадцятирічна працівниця. У ході перевірки з’ясувалося, що сейф із грошима та документами стояв у підсобному приміщенні. Там переодягалися працівники магазину. Ключі мав лише власник.

Зловмисниця час від часу непомітно брала ключ, відмикала сейф та витягувала по кілька купюр. За тдва місяці продавчиня викрала 11800 гривень.

Коли на її слід вийшли поліціянти, вона у скоєному зізналася і пообіцяла усе повернути. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно з частиною 4 статті 185 ККУ. Триває слідство.