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Житель Кременеччини намагався відкупитися від адмінвідповідальності

Категорія: Корупція

03fdec55659a6ec0ff452ebe3d65cf5d_w1280За спробу дати поліціянтам хабар чоловік постане перед судом. 2 червня працівники сектору реагування патрульної поліції виїжджали на виклик про домашнє насильство. 

Прибувши за вказаною адресою до них вийшов чоловік у стані алкогольного сп’яніння. У ході перевірки стало відомо, що він набрав на лінію “102″ й сказав, що хтось когось б’є. Деталей жодних не повідомив і сподівався, що поліціянти не встановлять хто і чого дзвонив.

Слова додзвонювача не підтвердилися. Правоохоронці повідомили, що складають на нього протокол за неправдиве повідомлення про виклик. Житель Кременеччини вирішив владнати питання грошима і запропонував поліціянтам 500 доларів.

За надання неправомірної вигоди службовій особі жителю Кременеччини інкримінують статтю 369 ККУ. Триває слідство.

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