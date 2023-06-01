Житель Кременеччини втратив понад 15 000 гривень, намагаючись придбати мінітрактор

Зі слів потерпілого, оголошення про продаж мінітрактора він знайшов в одній із соціальних мереж. Набрав зазначений номер телефону і йому відповів чоловік, котрий наполягав оплатити завдаток за техніку. Коли понад 15 тисяч гривень були надіслані на банківський рахунок продавця, останній став вимагати більшу суму. Тоді потерпілий зрозумів, що потрапив у шахрайську пастку та звернувся до поліцейських.