У пожежі на Чортківщині загинула жінка

На виклик про пожежу 31 травня близько 10 ранку виїжджав наряд служби надзвичайних ситуацій. Після того, як вогонь загасили й рятувальники зайшли до помешкання, то в приміщенні літньої кухні на ліжку виявили бездиханне тіло пенсіонерки.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При попередньому огляді експерт виявив, що тіло частково обгоріло, але остаточна причина смерті 92-річної жінки стане відома після проведення судово-медичної експертизи.

Встановлюють працівники ДСНС і причину виникнення пожежі. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.