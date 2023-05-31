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Умисне вбивство інкримінують слідчі Тернополя місцевому жителю

Категорія: Кримінал

Повідомлення про злочин надійшло в чергову частину районного управління поліції ще 28 травня близько 21:40. Телефонував місцевий житель і повідомив, що під час сварки племінник 1965 року народження ймовірно вбив свого 75-річного родича.

На місце виклику виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці, зайшовши до будинку, виявили бездиханне тіло господаря з численними тілесними ушкодженнями.

У ході перевірки з’ясувалося, що потерпілий хворів і не міг ходити. Сусід загиблого каже, що родичі періодично сварилися, а тому племінник рідко навідувався до пенсіонера.

Близько 21:00 28 травня між чоловіками виник конфлікт в результаті якого племінник кілька разів руками та ногами вдарив свого дядька в різні частини тіла. Травми виявилися несумісними з життям.

Сварку почув сусід. Він замкнув двері, аби зловмисник не втік, та викликав поліцію й швидку. Медики констатували смерть пенсіонера, а його родича затримали працівники поліції відповідно до статті 208 КПК.

Тернополянину уже оголосили підозру згідно зі статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

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