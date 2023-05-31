150 євро пропонував поліцейським житель Чортківського району за уникнення відповідальності через нетверезу їзду

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортом у стані сп‘яніння щодо жителя Чортківщини теж складено.