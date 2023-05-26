На Тернопільщині розпочалися заходи з протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів

З 19 травня поліцейські Тернопільщини розпочали заходи, спрямовані на підвищення ефективності боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції та ліквідації незаконної торгівля алкогольними, тютюновими виробами та пальним.

Перший тиждень приніс уже перші результати. З незаконного обігу вилучено понад півтисячі пачок цигарок та 60 кілограмів подрібненого тютюну, понад 200 літрів алкогольної продукції. З них 120 пляшок – в одному з торгових закладів Заліщицької громади, які були розлиті у півлітрову пластикову тару без етикеток. Також оперативники управління стратегічних розслідувань припинили діяльність незаконної заправки в Теребовлі. За усіма фактами незаконної реалізації підакцизних товарів розпочато кримінальні провадження.