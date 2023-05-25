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Через захоплення забороненими речовинами тернополянин відповідатиме у суді

Категорія: Кримінал

3e3a2483c5c0243257ebded10733a369Два поліетиленових пакети на застібку із білою порошкоподібною речовиною під час поверхневого огляду виявили працівники кримінальної поліції у місцевого жителя. Чоловіка у парку “Сопільче” під час патрулювання виявили правоохоронці.

Коли до 39-річного чоловіка підійшов наряд поліції, то він одразу зізнався, що має біля себе заборонені речовини. Проте тернополянин запевнив, що продавати їх наміру не мав. Усе тримав для власного використання.

Речовину поліціянти вилучили та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Дізнавачі внесли даний факт в ЄРДР згідно зі статтею 309 ККУ. Триває слідство.

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