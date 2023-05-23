З нагоди святкування Дня Героїв відзнаки отримали п‘ятеро поліцейських з Тернопільщини

Щорічно 23 травня українці відзначають неофіційне свято День Героїв України. Цього дня вшановуємо пам’ять всіх Героїв, котрі відстоювали суверенітет і незалежність України і просто зараз ведуть боротьбу проти російських загарбників. Це горде і одночасно сумне свято – багато українських Героїв віддають своє життям заради нашої волі.

З нагоди свята урочистості відбулися в обласному центрі. Тернополяни та представники місцевої влади зібралися біля монумента Незалежності на Театральному майдані, аби в молитвах згадати тих, хто сьогодні боронить нашу незалежність, і вшанувати пам’ять загиблих Героїв. Покладання квітів та урочиста хода у яких взяли участь керівники Головного управління Національної поліції Тернопільщини, відбулися й біля пам‘ятника Герою України Степану Бандері. Там також встановлена пам‘ятна дошка з іменами Герої часів незалежності України, котрі поклали своє життя з початку війни 2014 року.

Герої нашого часу, серед яких п‘ятеро поліцейських Тернопільщини – співробітники підрозділів Національної поліції «КОРД» та роти поліції особливого призначення отримали відзнаки. Слава нашим Героям!