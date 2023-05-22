Поліцейські затримали жителя Чортківського району за незаконне заволодіння транспортним засобом

Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, викрав автівку та вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Повідомлення про аварію надійшло до співробітників Чортківського районного відділу поліції від очевидців події. Близько 1 години ночі вони помітили пошкоджений автомобіль в кюветі.

Виїхавши на місце події, поліцейські виявили за кермом легківки водія з ознаками алкогольного сп’яніння. Пристрій Drager підтвердив, що чоловік – нетверезий. Документів на транспортний засіб у нього не було. Під час з’ясування обставин виявилося, що автівка належить іншій особі і чоловік її викрав.

Зловмисник скористався тим, що власники автівки перебувають за кордоном. Вночі, пошкодивши вікно, проник до їхнього гаражного приміщення та викрав звідти машину. Проте далеко заїхати на чужому авто чоловіку не вдалося – не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.

Поліцейські затримали 22-річного жителя Чортківського району відповідно до ст.208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.