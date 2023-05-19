Поліцейські викрили задум шахрая і допомогли потерпілому повернути понад 80 тонн зерна

До співробітників Чортківського районного відділу поліції надійшла заява від жителя Білобожниці. Чоловік продав незнайомцеві понад 80 тонн зерна пшениці, однак оплати за товар так і не дочекався.

Зі слів потерпілого, він в Інтернеті розмістив оголошення про продаж агропродукції. Зателефонував невідомий, обговорили ціну і за декілька днів від покупця приїхало три великогабаритні вантажівки і забрали товар. Продавець неохоче відпускав завантажені власним зерном чужі автівки, однак незнайомець переконував, що ось-ось приїде і розрахується. Сума – майже пів мільйона гривень.

Грошей потерпілий так і не дочекався й одразу ж звернувся до поліцейських. Співробітники Чортківського районного відділу поліції у співпраці з колегами з інших регіонів затримали завантажені автівки у Вінницькій області. Машини повернули із зерном до власника. Як з’ясувалося, водіїв шахрай найняв, тому вони не знали, що везуть крадений товар.

Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення особи шахрая. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 ККУ. Тривають слідчо-оперативні заходи.