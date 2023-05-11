У квітні тернопільські поліцейські склали 212 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, порушення правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, недотримання правил дорожнього руху пішоходами.
У квітні на дорогах Тернопільщини трапилося 160 дорожньо-транспортних пригод. З них 34 – з потерпілими, в яких 5 людей загинули та 51 – отримали травми.
Серед причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції та інтервалу.
Десять аварій вчинено водіями, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих автопригод одна людина зазнала травм. Також поліцейські виявили на дорогах області 212 нетверезих водіїв. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За керування автомобілем в стані сп’яніння передбачено 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керування на 1 рік.
Поліцейські звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути уважними, взаємовічливими на дорогах, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.