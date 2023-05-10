У приватному ставку на Тернопільщині загинули люди

Тіла двох чоловіків 9 травня близько 12:25 у місцевому ставку виявили жителі Кременецького району. Вони одразу викликали швидку та поліцію. Чоловіків дістали з води, але медики лише констатували смерть.

Судово-медичний експерт, який оглядав тіла загиблих, слідів насильницької смерті не виявив.

У ході перевірки слідчі встановили, що загиблі – орендар ставка та помічник. Правоохоронці припускають, що чоловіки могли потонути, рятуючи один одного, або загинули в результаті ураження струмом.

Усе стане відомо після проведення судово-медичної експертизи.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 п. 1 статті 115 ККУ з позначкою “нещасний випадок”. Триває слідство.