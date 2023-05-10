Оперативники Тернополя розшукали чоловіка, який обікрав жителя області

220 тисяч гривень викрав у жителя Бережанського району невідомий. З такою заявою до Тернопільського районного управління поліції ще 29 квітня звернувся потерпілий.

Чоловік розповів, що приїхав до обласного центру у відпустку. При собі мав велику суму грошей. Він каже, що розпивав спиртні напої з невідомими людьми. Коли захмелів, до нього підійшли чоловік та жінка й запропонували відпочити в сауні і паралельно протверезіти.

У сауні потерпілий заснув, а коли прокинувся, то виявив зникнення усіх грошей.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили, що обікрав незнайомця раніше судимий житель Тернополя.

Після крадіжки він собі та подрузі придбав мобільні телефони та продукти й обоє поїхали тратити “зароблене” до столиці. Розкошували там 1,5 тижня. Коли грошей не залишилося, почали шукати та здавати картон, аби заробити на квиток додому.