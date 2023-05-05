Жителя Залозецької громади поліцейські затримали за незаконне заволодіння скутером

Зловмисник викрав двоколісник, який власниця залишила без нагляду.

До співробітників відділення поліції №2 міста Зборова звернулася жителька села Мильне Залозецької громади про те, що близько обідньої пори невідома особа викрала її скутер. Транспортний засіб жінка залишила без нагляду біля свинокомплексу, що в її селі.

У ході оперативних заходів співробітники сектору карного розшуку та дільничні офіцери поліції встановили, що до злочину причетний 54-річний житель сусіднього села Бліх. Крадений скутер у нього вилучили.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від трьох до п‘яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.