Поліцейські затримали жителя Тернополя, котрий перебуваючи під слідством, вчинив новий злочин

Фігуранта оперативники затримали відповідно до ст. 208 КПК після спроби відкрито викрасти товар з одного із супермаркетів у центрі Тернополя.

Підозрілого покупця, котрий намагався пронести повз касу спиртні напої, помітили охоронці і зателефонували до працівників поліції. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка крадений товар.

Зловмисником виявився 32-річний житель Тернополя. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору поліцейських – він фігурує підозрюваним у двох кримінальних провадженнях, пов’язаних з крадіжками приватного майна.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.4 ст. 186 (закінчений замах на грабіж) Кримінального кодексу України.

Поліцейські продовжують перевіряти причетність тернополянина до вчинення інших злочинів на території обласного центру. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.