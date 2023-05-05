468×60
468×60

На Тернопільщині поліціянти кілька годин шукали чоловіка, який заблукав у лісі

Категорія: Події, Тернопільщина

Зображення WhatsApp, дата_ 2023-05-05 о 11.37.16Майже три години тривали пошуки чоловіка, який заблукав у лісі. 4 травня на лінію “102″ зателефонував потерпілий і повідомив, що зайшов у ліс і не може знайти дорогу додому.

На місце події одразу виїхав екіпаж групи реагування патрульної поліції. Зниклий – житель одного із сіл Бучаччини. Населений пункт знаходиться біля Дністра і навколо нього лише скали та ліс, а мобільний зв’язок працює з перебоями.

Місцеві мешканці сказали, що потерпілий має проблеми зі здоров’ям і вже неодноразово губився. Проте дорогу щоразу знаходив. Люди повідомили, що до лісу односелець міг піти з собакою.

Майже три години поліціянти шукали зниклого чоловіка. В якийсь момент вони почули гавкіт і пішли на цей звук. Працівники ГРПП відшукали потерпілого. Останній знаходився на скелястому урвищі над Дністром.

Чоловіка оглянув медик. Травм та тілесних ушкоджень він не отримав.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *