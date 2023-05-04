Тернопільські поліцейські підбили підсумки роботи з початку року

У Головному управлінні Національної поліції Тернопільщини відбулася колегія за підсумками роботи відомства з початку 2023 року. На засіданні, в якому взяли участь керівники структурних та територіальних підрозділів, головував начальник поліції області, генерал поліції третього рангу Олександр Богомол.

Серед основних питань порядку денного – аналіз оперативно-службової діяльності та реалізація безпекових проєктів, які допомагають поліцейським якісніше виконувати свою роботу.

В умовах воєнного стану співробітники поліції продовжують нести службу в посиленому режимі: чергують на блокпостах, патрулюють населені пункти, охороняють стратегічні об’єкти. Бійці спецпідрозділів виконують службові завдання на Сході України. Внаслідок злочинних дій російських військових загинуло четверо та отримали поранення двадцять шість працівників поліції області.

Завдяки вжитим превентивним заходам тернопільським правоохоронцям вдалося зберегти контроль над криміногенною ситуацію в області та не допустити її ускладнення. Сьогодні рівень загальної злочинності на Тернопільщині є одним з найнижчих в державі.

З початку року розкрито усі умисні вбивства (3), тяжкі тілесні ушкодження (5), у т.ч. зі смертельним наслідком (4), грабежі (8), незаконні заволодіння транспортними засобами (4). Ефективніше ніж у попередньому році розкривалися незаконні заволодіння автотранспортом та ДТП зі смертельними наслідками. Активно проводилася робота щодо викриття кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами. Поліцейські Тернопільщини викрили три організовані злочинні групи, які скоїли 30 злочинів (усі тяжкі та особливо тяжкі).

Про результати основних напрямків діяльності на колегії звітували начальники територіальних підрозділів поліції краю. Члени засідання проаналізували їхню роботу та недоліки, які варто усунути. Особливу увагу зосереджено на питанні додержання законності при прийнятті та реєстрації заяв і повідомлень від громадян.

Поліцейські детально обговорили прорахунки, допущені у службовій діяльності, а також визначили заходи з їх подальшого вирішення. Надалі у планах правоохоронців найактуальнішим залишається реалізація проєктів «Поліцейський офіцер громади››, «Custody records» та системи відеонагляду із архівуванням інформації в підрозділах поліції.